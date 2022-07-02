شؤون فلسطينية

"تجمع أسر الشهداء": ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام

"تجمع أسر الشهداء": ارتقاء 77 شهيداء حتى منتصف العام
شهيد فلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التجمع الوطني لأُسر شهداء فلسطين، أن عدد الشهداء الّذين ارتقوا منذ مطلع هذا العام، حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي بلغ 77 شهيداً.

وقال الأمين العام للتجمع محمد صبيحات، إن ارتفاع عدد الشهداء، خاصة من الأطفال، يؤكد مدى إرهاب وإجرام هذا الاحتلال الذي يبحث دائماً عن الفُرص لإطلاق النار بهدف القتل، مع سبق الإصرار والترصُّد.

وذكر أن التقرير الّذي أعدّهُ تجمع أسر الشهداء، يُبيّن أن عدد الأطفال الذين استشهدوا منذ بداية العام، بلغ 15، مبينا أن أصغرهم هو الشهيد محمد رزق شحادة صلاح (14عاماً) الذي استشهد بتاريخ 23 شباط/ فبراير من الخضر في بيت لحم.

وأضاف صبيحات أن أكبر الشهداء هو المواطن عمر عبد المجيد اسعد (80 عاما) من قرية جلجليا شمال رام الله واستشهد بتاريخ 12-1-2022، والشهيد سليمان الهذالين، (80 عاماّ) من قرية ام الخير في الخليل، استشهد بتاريخ 17-1-2022، وأن أكثر الأشهر دمويةً، كان شهر نيسان/ إبريل، حيث بلغ عددهم خلاله 23 شهيداً.

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