حزب الله يكشف سبب إرساله ثلاث طائرات مسيرّة عند حقل كاريش
أصدر حزب الله اللبناني، مساء اليوم السبت، بيانًا صحفيًا حول قيامه بإرسال ثلاث طائرات مسيّرة نحو حقل غاز "كاريش" في البحر الأبيض المتوسط.
وقال حزب الله: إنه "بعد ظهرِ اليوم، قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهامٍ استطلاعية".
وتابع: "وقد انجزت المهمة المطلوبة وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار".
هذا وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، إنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة، بعد ظهر اليوم، فوق البحر المتوسط بالقرب من منصة الغاز كاريش.
وأضافت الصحيفة، أنه تم اعتراض إحدى الطائرات بواسطة طائرة مقاتلة، وطائراتان أخريان بصاروخ (باراك) أطلق من سفينة صواريخ.
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