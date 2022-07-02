في خطابه الأول.. لابيد يوجه رسالًة تحذيريًة لحزب الله وإيران وحماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم السبت: إن "التهديد الإيراني هو التهديد الأول لإسرائيل، كما وسنفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من الوصول إلى قدرة نووية أو إرساء قوتها على حدودنا".





وجاءت تصريحات لابيد في أول خطاب صحفي له منذ تسلمه رئاسة وزراء الحكومة الإسرائيلية من سابقه في المنصب نفتالي بينت.



كما وحذر لابيد كلاً من: حزب الله اللبناني، حركة (حماس)، ودولة إيران، مضيفا: "كل من يسعى لمهاجمتنا أنصحه أن لا يجربنا".



وأكمل: "إسرائيل أكبر من أي منا، ومن أجل الأجيال القادمة، نحتاج إلى تغليب الصالح العام، ستكون هناك دائمًا خلافات - لكن يجب أن نتذكر أن لدينا جميعًا نفس الهدف: إسرائيل قوية". وفق قوله.



رام الله - دنيا الوطن