شؤون فلسطينية

النائب العام: وافقنا على فحص أمريكا للرصاصة التي قتلت أبو عاقلة ولن نسلمها لإسرائيل

النائب العام: وافقنا على فحص أمريكا للرصاصة التي قتلت أبو عاقلة ولن نسلمها لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد أكرم الخطيب، النائب العام الفلسطيني، أنه تمت الموافقة على قيام الجانب الأمريكي بالفحص الجنائي للرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأشار الخطيب في تصريحات لقناة (الجزيرة) مساء اليوم السبت، أنه لن يتم تسليم الرصاصة الى الجانب الإسرائيلي.

وكان موقع (واللا) الإسرائيلي، قد زعم أن هناك توقعات بأن تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية، الليلة، الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة)، للولايات المتحدة الأمريكية.

وادعى الموقع الإسرائيلي، أن ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تضغط منذ عدة أسابيع على السلطة الوطنية الفلسطينية، لتسليم الرصاصة؛ من أجل تحديد مصدر إطلاق النار.

وقال الموقع: "هذا ما صرح به ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمركيين"، مضيفا: "البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية يتعرضان لضغوط سياسية من أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ للتحقيق في اغتيال شيرين ويطالبون بأن يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI التحقيق في الحادث".

من جانبها، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مصادر إسرائيلية، ترجيحها بأن تنقل السلطة الفلسطينية خلال 24 ساعة المقبلة، الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة، إلى أمريكا؛ لإجراء فحص يحدد من المسؤول عن وفاتها.

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