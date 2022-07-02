رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، مساء اليوم السبت، عن تعديل ساعات السفر عبر معبر الكرامة، ابتداء من يوم غد الأحد.وأوضحت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي، أن معبر الكرامة سيعمل من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة والربع مساء، والجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا في كلا الاتجاهين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأكدت ضرورة التزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظا على صحتهم، وللوقاية من فيروس كورونا، داعية إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام.