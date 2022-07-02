(يديعوت): اعتراض 3 طائرات مسيرة قرب منصة الغاز (كاريش) قبالة البحر المتوسط

رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة، بعد ظهر اليوم السبت، فوق البحر المتوسط بالقرب من منصة الغاز كاريش.وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أنه تم اعتراض إحدى الطائرات بواسطة طائرة مقاتلة، وطائراتان أخريان بصاروخ (باراك) أطلق من سفينة صواريخ.بدورها، قالت إذاعة الجيش: "سلاح الجو الإسرائيلي يعلن عن اعتراض 3 طائرات مسيرة تابعة لحزب الله كانت في طريقها إلى منصة استخراج الغاز من حقل كاريش عند الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية"