إعلام الاحتلال يزعم: توقعات بأنه تسلم السلطة الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة لأمريكا

رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (واللا) الإسرائيلي، أن هناك توقعات بأن تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية، الليلة، الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة)، للولايات المتحدة الأمريكية.وادعى الموقع الإسرائيلي، أن ادارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تضغط منذ عدة أسابيع على السلطة الوطنية الفلسطينية، لتسليم الرصاصة؛ من أجل تحديد مصدر إطلاق النار.وقال الموقع: "هذا ما صرح به ثلاثة من كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمركيين"، مضيفا: "البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية يتعرضان لضغوط سياسية من أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ للتحقيق في اغتيال شيرين ويطالبون بأن يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI التحقيق في الحادث".من جانبها، نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مصادر إسرائيلية، ترجيحها بأن تنقل السلطة الفلسطينية خلال 24 ساعة المقبلة، الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة، إلى أمريكا؛ لإجراء فحص يحدد من المسؤول عن وفاتها.