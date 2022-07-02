(كشف جديد): الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد. مؤكدة وصول كشف جديد للأسماء.وأكدت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، أنه على المسافرين الجدد انتظار دورهم في السفر، بعد انتهاء الكشف الحالي بحسب الإعلانات الصادرة.وأشارت إلى أن السفر غداً الأحد، سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة حتى الرقم (180) من كشف رقم (2022/26)، بالإضافة الى الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/26).وطالبت الهيئة، المسافرين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.وشددت الهيئة، على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.