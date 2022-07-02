دولي

روسيا تعلن تدمير مواقع أوكرانية "مهمة"

روسيا تعلن تدمير مواقع أوكرانية "مهمة"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها دمرت 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية، في جنوب وشرقي البلاد، في أحدث ضربة لروسيا خلال الحرب المشتعلة منذ فبراير الماضي.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزارة الدفاع أنه جرى تدمير 5 مواقع للقيادة العسكرية الأوكرانية في دونباس شرقي البلاد وميكولايف في جنوبها باستخدام أسلحة عالية الدقة، كما تم تدمير 3 مواقع تخزين في منطقة زابورجيا، التي تقع جنوبي أوكرانيا، وفق (رويترز).

وكان رئيس مدينة ميكولايف، أولكسندر سينكيفيتش، قد صرح في وقت سابق أن دوي انفجارات قوية سُمع في المدينة في الساعات الأولى من صباح السبت.

وكتب على تطبيق (تلغرام): "هناك انفجارات قوية في المدينة. التزموا البقاء في الملاجئ".

ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء منطقة ميكولايف قبل الانفجارات.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من قصف شديد طال مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، حيث سقط أكثر من 20 قتيلا.

وتركز روسيا جهودها الحربية في الأسابيع الأخيرة في شرق وجنوبي أوكرانيا بعد أن انسحبت من محيط العاصمة كييف في مطلع أبريل الماضي.

أخبار ذات صلة

(يديعوت): اعتراض 3 طائرات مسيرة قرب منصة الغاز (كاريش) قبالة البحر المتوسط

(يديعوت): اعتراض 3 طائرات مسيرة قرب منصة الغاز (كاريش) قبالة البحر المتوسط

اندلاع حرائق كبيرة بمنطقتي الجليل والجولان ومحاولات للسيطرة عليها

اندلاع حرائق كبيرة بمنطقتي الجليل والجولان ومحاولات للسيطرة عليها

ارتفاع حالات الاغتصاب في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي

ارتفاع حالات الاغتصاب في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي

&#34;خطة طوارئ&#34; أوروبية لتسريع الاستغناء عن الطاقة الروسية

"خطة طوارئ" أوروبية لتسريع الاستغناء عن الطاقة الروسية

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تحاول الترويج لصفقة بيع أنظمة دفاع جوي للسعودية

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تحاول الترويج لصفقة بيع أنظمة دفاع جوي للسعودية

خمسة قتلى و19 مصابًا جراء ثلاثة زلازل قوية ضربت جنوب إيران

خمسة قتلى و19 مصابًا جراء ثلاثة زلازل قوية ضربت جنوب إيران

بايدن: لن أطلب من دول الخليج زيادة إنتاج النفط

بايدن: لن أطلب من دول الخليج زيادة إنتاج النفط

تفاصيل المكالمة الأولى بين نتنياهو ولابيد بعد تولي الأخير منصبه رسمياً

تفاصيل المكالمة الأولى بين نتنياهو ولابيد بعد تولي الأخير منصبه رسمياً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

البرلمان العربي يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شمال قطاع غزة

الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شمال قطاع غزة

كيف عقبت الرئاسة الفلسطينية على استشهاد الأسيرة سعدية مطر؟

كيف عقبت الرئاسة الفلسطينية على استشهاد الأسيرة سعدية مطر؟

حداداً على الشهيدة سعدية مطر.. الحركة الأسيرة تعلن عن إجراءيْن ستتخذهما بالسجون

حداداً على الشهيدة سعدية مطر.. الحركة الأسيرة تعلن عن إجراءيْن ستتخذهما بالسجون

اشتية: الحكومة لن تُرهق المواطنين بفرض ضرائب جديدة

اشتية: الحكومة لن تُرهق المواطنين بفرض ضرائب جديدة

مركز حقوقي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق باستشهاد الأسيرة سعدية مطر بسجن (الدامون)

مركز حقوقي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق باستشهاد الأسيرة سعدية مطر بسجن (الدامون)

غزة: المباحث تضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

غزة: المباحث تضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

&#34;العدل&#34; تحمل الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة مطر

"العدل" تحمل الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة مطر

منوعات

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

لن تصدّق كيف أصبحت الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ بعد عملية التكميم

لن تصدّق كيف أصبحت الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ بعد عملية التكميم

إطلالة جريئة جداً..أول ظهور للفنانة كاريس بشار بعد أزمتها مع سلاف فواخرجي

إطلالة جريئة جداً..أول ظهور للفنانة كاريس بشار بعد أزمتها مع سلاف فواخرجي

فيلم (كيرة والجن) يحقّق إيرادات خيالية في أول يوم عرض له

فيلم (كيرة والجن) يحقّق إيرادات خيالية في أول يوم عرض له

الراقصة لورديانا في موقف محرج..والسبب سعد لمجرد

الراقصة لورديانا في موقف محرج..والسبب سعد لمجرد

أدهم نابلسي في أحدث ظهور..هل عاد للغناء؟

أدهم نابلسي في أحدث ظهور..هل عاد للغناء؟

عربي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

ليبيا: منظمو مظاهرات &#34;جمعة الغضب&#34; يلوحون بالعصيان المدني

ليبيا: منظمو مظاهرات "جمعة الغضب" يلوحون بالعصيان المدني

سوريا: إصابة مدنيين اثنين بينهم امرأة في قصف إسرائيلي جنوب طرطوس

سوريا: إصابة مدنيين اثنين بينهم امرأة في قصف إسرائيلي جنوب طرطوس