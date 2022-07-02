الداخلية بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" حول شهادة فحص (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، إعلاناً مهماً للمسافرين عبر معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، والمتعلق بشهادة فحص فيروس (كورونا).وأعلنت الهيئة، أن الجانب المصري ألغى اشتراط حصول المسافرين المغادرين عبر معبر رفح الى مصر، الحصول على شهادة فحص خلو من فيروس (كورونا)، لافتة في الوقت ذاته إلى أن بعض الدول الأخرى لا زالت تشترط ذلك.وأكدت الهيئة أنه بإمكان المسافرين المغادرين إلى خارج مصر، الحصول على شهادة الفحص من خلال المراكز الصحية المعرّفة سابقاً بجميع محافظات غزة، أو من خلال مركز شهداء رفح الصحي في نفس يوم السفر.