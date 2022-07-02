الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شمال شرق قطاع غزة.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق بلدة جباليا شمالا أطلقت وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام شرق البلدة.يذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق وشمال القطاع تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز تجاه رعاة الأغنام والمزارعين وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.