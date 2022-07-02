عاجل

  • لجان الصيادين: زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة

شؤون فلسطينية

كيف عقبت الرئاسة الفلسطينية على استشهاد الأسيرة سعدية مطر؟

كيف عقبت الرئاسة الفلسطينية على استشهاد الأسيرة سعدية مطر؟
رام الله - دنيا الوطن
حملت الرئاسة الفلسطينية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله (68 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، مؤكدة أنها تعرضت لإهمال طبي متعمد أدى إلى استشهادها.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي وفي مقدمته منظمات حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان والمنظمات النسوية الدولية، بالوقوف عند مسؤولياتها الحقوقية والإنسانية، وفتح تحقيق دولي يكشف حقيقة استشهاد الاسيرة سعدية فرج الله، وما يتعرض له أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من تعذيب واضطهاد وإهمال طبي متعمد، والذي أدى إلى استشهاد 230 أسيراً وأسيرة فلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وجددت الرئاسة، التأكيد على أن قضية الاسرى تشكل الأولوية لدى الشعب الفلسطيني وقيادته، ولن يسمح بالمس بأسرانا الابطال ولا بعائلاتهم مهما كانت الضغوطات.

أخبار ذات صلة

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر رفح

زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين ببحر رفح

الداخلية بغزة تصدر إعلاناً &#34;مهماً&#34; حول شهادة فحص (كورونا)

الداخلية بغزة تصدر إعلاناً "مهماً" حول شهادة فحص (كورونا)

البرلمان العربي يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

البرلمان العربي يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شمال قطاع غزة

الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شمال قطاع غزة

حداداً على الشهيدة سعدية مطر.. الحركة الأسيرة تعلن عن إجراءيْن ستتخذهما بالسجون

حداداً على الشهيدة سعدية مطر.. الحركة الأسيرة تعلن عن إجراءيْن ستتخذهما بالسجون

اشتية: الحكومة لن تُرهق المواطنين بفرض ضرائب جديدة

اشتية: الحكومة لن تُرهق المواطنين بفرض ضرائب جديدة

مركز حقوقي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق باستشهاد الأسيرة سعدية مطر بسجن (الدامون)

مركز حقوقي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق باستشهاد الأسيرة سعدية مطر بسجن (الدامون)

غزة: المباحث تضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

غزة: المباحث تضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;العدل&#34; تحمل الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة مطر

"العدل" تحمل الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة مطر

حمادة: إصرار الاحتلال ومستوطنيه على اقتحام الأقصى تصعيد خطير

حمادة: إصرار الاحتلال ومستوطنيه على اقتحام الأقصى تصعيد خطير

حزب الشعب: استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله بسجون الاحتلال جريمة حرب جديدة

حزب الشعب: استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله بسجون الاحتلال جريمة حرب جديدة

&#34;سكاي لاين&#34; تعرب عن بالغ قلقها من تصاعد الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني

"سكاي لاين" تعرب عن بالغ قلقها من تصاعد الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني

&#34;الخارجية&#34;: تطالب بلجنة تحقيق دولية في ظروف استشهاد الاسيرة فرج الله

"الخارجية": تطالب بلجنة تحقيق دولية في ظروف استشهاد الاسيرة فرج الله

عائلة الأسيرة مطر لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: الاحتلال اعتقل ابنتنا بظروف صعبة أدت لتدهور وضعها

عائلة الأسيرة مطر لـ"دنيا الوطن": الاحتلال اعتقل ابنتنا بظروف صعبة أدت لتدهور وضعها

الهباش يحذر من مخططات إسرائيلية لانتهاك مصلى باب الرحمة في الأقصى غدًا

الهباش يحذر من مخططات إسرائيلية لانتهاك مصلى باب الرحمة في الأقصى غدًا

&#34;الأشغال&#34; بغزة: أنجزنا ملف حصر الأضرار لأكثر من 60 ألف وحدة متضررة جزئياً

"الأشغال" بغزة: أنجزنا ملف حصر الأضرار لأكثر من 60 ألف وحدة متضررة جزئياً

منوعات

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

لن تصدّق ما سيفعله جوني ديب في حال عدم دفع آمبر هيرد تعويضات المحكمة

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

صور وفيديو: رقص شيماء سيف ودينا يشعل حفل زفاف ابن المنتج جمال العدل

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

بعد (بنت الجيران)..حذف هذه الأغنية الشهيرة

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

شاهد: بطلة مسلسل (زهرة الثالوث) تدخل القفص الذهبي

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

رد صادم من راغب علامة على انتقادات ملابس ابنه

لن تصدّق كيف أصبحت الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ بعد عملية التكميم

لن تصدّق كيف أصبحت الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ بعد عملية التكميم

إطلالة جريئة جداً..أول ظهور للفنانة كاريس بشار بعد أزمتها مع سلاف فواخرجي

إطلالة جريئة جداً..أول ظهور للفنانة كاريس بشار بعد أزمتها مع سلاف فواخرجي

فيلم (كيرة والجن) يحقّق إيرادات خيالية في أول يوم عرض له

فيلم (كيرة والجن) يحقّق إيرادات خيالية في أول يوم عرض له

الراقصة لورديانا في موقف محرج..والسبب سعد لمجرد

الراقصة لورديانا في موقف محرج..والسبب سعد لمجرد

أدهم نابلسي في أحدث ظهور..هل عاد للغناء؟

أدهم نابلسي في أحدث ظهور..هل عاد للغناء؟

عربي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

متظاهرون يقتحمون البرلمان الليبي في طبرق.. والدبيبة يعلن دعم الاحتجاجات

ليبيا: منظمو مظاهرات &#34;جمعة الغضب&#34; يلوحون بالعصيان المدني

ليبيا: منظمو مظاهرات "جمعة الغضب" يلوحون بالعصيان المدني

سوريا: إصابة مدنيين اثنين بينهم امرأة في قصف إسرائيلي جنوب طرطوس

سوريا: إصابة مدنيين اثنين بينهم امرأة في قصف إسرائيلي جنوب طرطوس