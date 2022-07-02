حداداً على الشهيدة سعدية مطر.. الحركة الأسيرة تعلن عن إجراءيْن ستتخذهما بالسجون

رام الله - دنيا الوطنحملت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال وإدارة سجونه، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة سعدية مطر، نتيجة الإهمال الطبي بحقها.وأكدت الحركة الأسيرة في تصريح لها، مساء اليوم السبت، أنها ستغلق الأقسام، وسترجع وجبات الطعام؛ حداداً على روح الشهيدة سعدية مطر.وأشارت الحركة، إلى أن الإهمال الطبي جريمة منظمة وممنهجة يمارسها الاحتلال بحق الأسرى لقتلهم، مطالبة الجهات الرسمية والحقوقية ومنظمة الصليب الأحمر، العمل للضغط على الاحتلال لتسليم جثمان الأسيرة الشهيدة ليتم دفنها بكرامة بين أهلها وذويها.