مركز حقوقي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق باستشهاد الأسيرة سعدية مطر بسجن (الدامون)

رام الله - دنيا الوطنطالب مركز حماية لحقوق الإنسان، مساء اليوم السبت، بتشكيل لجنة تحقيق في قضية استشهاد الأسيرة سعدية مطر في سجن (الدامون)، في وقت سابق من اليوم.وأكد المركز، في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنه يتابع انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني بحق الأسرى والمعتقلن الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخاصة سياسة الإهمال الطبي الذي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحقهم، والتي أدت الى استشهاد العشرات من الاسرى، وكان اخرهم المسنة سعدية مطر (68 عاما) من مدينة الخليل.وفي السياق، دان المركز الحقوق، سياسة الإهمال الطبي الذي أدت بحياة 230 معتقلاً في سجون الاحتلال، مؤكداً أن الإهمالالطبي جريمة دولية متكاملة الأركان، وأن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة الأسيرة مطر.وطالب المركز، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية؛ للوقوف على الظروف التي أدت الى وفاة الأسيرة سعيدة أثناء وجودها داخل سجن الدامون، داعياً في الوقت ذاته المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال والزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي، لا سيما اتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيالمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955.كما طالب المركز، مجلس حقوق الانسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية؛ للوقوف على عنصرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين، داعياً السلطة الوطنية الفلسطينية بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الأسرى والمعتقلين أمام المحاكم الدولية لا سيما المحكمة الجنائية الدولية.وكان مكتب إعلام الأسرى، قد أعلن صباح اليوم السبت، استشهاد الأسيرة "سعدية مطر" أثناء تواجدها في ساحة الفورة.يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة (مطر) منذ ديسمبر 2021 قرب المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل بزعم تنفيذ عملية طعن ، وهي تعاني من أوضاع صحية صعبة وكانت معتقلة في ظروف معيشية تفتقد لأدنى معايير ومقومات الحياة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، ونتيجة لسياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تدهور وضعها الصحي، مما أدى إلى وفاتها صباح اليوم.