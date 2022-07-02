غزة: المباحث تضبط سلاحاً استخدم في شجار عائلي

رام الله - دنيا الوطنرام الله - دنيا الوطنضبطت مباحث محافظة غزة قسم مباحث مركز شرطة الزيتون، سلاح من نوع كلاشنكوف، بعد قيام محمود أحمد (د) بإطلاق النار في الهواء؛ خلال شجار عائلي بين عائلتي (د)، (ج).وأوضحت المباحث أته بالبحث والتحري تم الكشف عن هوية مطلق النار، من خلال تدوين أقوال شهود العيان، حيث أثبتت التحريات قيام المدعو بإطلاق عدة طلقات من سلاح كلاشنكوف في الهواء؛ أثناء الشجار، دون وجه حق، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني.وأشارت إلى أنه جرى إحالة القضية والمضبوطات والمذكور لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.