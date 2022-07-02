"العدل" تحمل الاحتلال ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة مطر

وأكدت الوزارة أن جنود الاحتلال ومستوطنيه لم يكتفوا بالضرب المبرح لحد الاغماء عند اعتقال الاسيرة والتسبب بجروح خطيرة لها، بل أدرجوها ضمن قوائم الإعدام بطريقة الإهمال الطبي، متهمة الاحتلال باتباع سياسة خبيثة للتخلص من الأسرى المرضى بإهمالهم طبياً وقتلهم ببطء.



وقالت الوزارة إن الأسيرات يعانين معاناة كبيرة متعددة الجوانب في سجون الاحتلال، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات المرضى لضمان تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الطبية التي يستحقونها، ومن أجل وقف الإعدام المبطن بطريقة الإهمال الطبي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال.



ومن الجدير ذكره أن الأسيرة الشهيدة سعدية مطر تبلغ من العمر (68 عاماً)، وكانت بحاجة ماسة لمتابعة طبية وعلاج متواصل، حيث كانت قد تعرضت لاعتداء من جنود الاحتلال وأصيبت بجروح خطيرة في رأسها وإغماء، وذلك أثناء مرورها بالقرب من الحرم الإبراهيمي بتاريخ 18/12/2021 بحجة ادعاء أحد المستوطنين أنها حاولت طعنه.

رام الله - دنيا الوطنحملت وزارة العدل الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة سجونه المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة المسنة سعدية فرج الله مطر بعد اعتقالها بستة شهور فقط.