حزب الشعب: استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله بسجون الاحتلال جريمة حرب جديدة

رام الله - دنيا الوطناعتبر حزب الشعب الفلسطيني استشهاد الأسيرة سعدية مطر فرج الله في سجن "الدامون" الصهيوني صباح اليوم، جريمة حرب جديدة بحق شعبنا، وهو الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود كافة لاستكمال إجراءات ملاحقة ومعاقبة دولة الاحتلال من قبل محكمة الجنايات الدولية.وأضاف الحزب في بيان صحفي، اليوم السبت عقب استشهاد الأسيرة سعدية البالغة من العمر (68 عاماً) والموقوفة في سجن الدامون منذ 2021/12/18، أن "ما يسمى مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني تعمدت ومنذ توقيفها استخدام أساليب بشعة وغير إنسانية بحقها أثناء التحقيق وبعده، وحرمانها من العناية الصحية اللازمة لها".وتابع الحزب، يقول: إن التهمة التي ألصقتها دولة الاحتلال بحق الشهيدة سعدية وهي محاولة طعن مستوطن بعد الاعتداء عليها من قبل جنود الاحتلال المستوطنين بالقرب من الحرم الابراهيمي، إنما هي محاولة لإخفاء الجريمة التي ارتكبوها بحقها.وقدم الحزب التعازي لعائلة الشهيدة سعدية ولكل شعبنا، مؤكدا المضي قدماَ في الكفاح الوطني ضد الاحتلال ومساندة اسيراتنا واسرانا حتى الإفراج عنهم، داعيا في الوقت ذاته إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه.