حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تُعقب على استشهاد الأسيرة مطر

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية ،اليوم السبت، الأسيرة سعدية فرج الله مطر والتي استشهدت اليوم في سجن (الدامون) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.وحمّلت المقاومة الشعبية الاحتلال الإسرائيلي كامل المسئولية عن استشهاد الأسيرة مطر، مطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى المرضى والأطفال وكبار السن.ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى فتح تحقيق فوري وعاجل في ظروف استشهاد الأسيرة سعدية مطر والتحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال داخل السجون وعلى الحواجز وفي المدن والقرى الفلسطينية.