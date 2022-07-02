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الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي
الرئيس اللبناني ميشال عون
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، إن "الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي".

واستقبل الرئيس عون، صباح اليوم، وزير خارجية دولة الكويت، ناصر المحمد الصباح، قبيل الاجتماع الموسع لوزراء الخارجية العرب مع عون في القصر الجمهوري، موضحا الصباح متانة العلاقة بين لبنان والكويت.

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فإنه وخلال اللقاء، سلم الرئيس اللبناني دعوة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لزيارة الدولة في الفترة المقبلة، ورسالة من ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، شددت على "العلاقة الثابتة والتعاون القائم بين البلدين".

 و أعرب عون عن شكره للكويت على وقوفها إلى جانب لبنان، خصوصا في موضوع انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، مضيفا: "لبنان متعلق بعلاقاته الأخوية مع الأشقاء العرب، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي".

وتابع عون: "اللبنانيون يستبشرون خيرا دائما من عودة العرب إلى لبنان، والحكومة ملتزمة اتخاذ إجراءات تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي".

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