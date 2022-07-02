عائلة الأسيرة مطر لـ"دنيا الوطن": الاحتلال اعتقل ابنتنا بظروف صعبة أدت لتدهور وضعها

خاص دنيا الوطن- مدلين خلةأكد جعفر فرج الله شقيق الأسيرة الشهيدة سعدية مطر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تعتقل شقيقته في ظروف صعبة داخل العزل الانفرادي منذ اعتقالها قبل ثمانية أشهر.وقال فرج الله في حديثه لـ"دنيا الوطن":" إن شقيقته أعتقلت بتاريخ 18/12/2021، أثناء زيارتها لابنتها بالقرب من مسجد الحرم الإبراهيمي في الخليل، واعتدى عليها المستوطنين متهمينها بمحاولة تنفيذ عملية طعن.وأضاف أن شقيقته كانت قد تعرّضت خلال عملية اعتقالها لاعتداء همجي بالضرب المبرح ما فاقم وضعها الصحي، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن تحاكم بتاريخ 28 /6 /2022بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية 15 ألف دولار.وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد منعت شقيقته من الزيارة طوال الثمانية أشهر وذلك بحجة المنع الأمني، إضافة إلى ممارسة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقها مما فاقم من صعوبة وضعها الصحي.وبين فرج الله أن شقيقته الشهيدة سعيدة لديها 8 أولاد يعيشون في منزل بين أخوالهم وخالاتهم، مطالباً بوقف اعتقال النساء والإفراج عنهن بشكل فوري وإنهاء معاناتهن في سجن الدامون.وكانت سلطات الاحتلال أعلنت اليوم السبت استشهاد الأسيرة سعدية مطر (٦٨ عاما) من الخليل في سجن الدامون.وباستشهاد الأسيرة مطر يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 229 شهيداً، لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين ثمانية منهم.