شؤون فلسطينية

"الأشغال" بغزة: أنجزنا ملف حصر الأضرار لأكثر من 60 ألف وحدة متضررة جزئياً

"الأشغال" بغزة: أنجزنا ملف حصر الأضرار لأكثر من 60 ألف وحدة متضررة جزئياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الإدارة العامة للإعمار وشؤون المديريات في وزارة الأشغال العامة، بغزة محمد عبود، اليوم السبت، إن الوزارة أنجزت بشكل كامل ملف حصر الأضرار لأكثر من 60 ألف وحدة متضررة جزئياً و1700 وحدة هدم كلي، بعد مرور  أكثر من عام على انتهاء عدوان 2021.

وأضاف في تصريح لـ (إذاعة الأقصى): بدأنا بتعويض المتضررين بفئات مختلفة، وما تم إنجازه حتى الآن من الـ 60 ألف وحدة متضررة جزئياً، وصرف دفعات كاملة لأكثر من 45 ألف وحدة بالتنسيق مع الشركاء بنسبة 75% ، مشيراً إلى أنه تم صرف دفعات (أولى وثانية) لحوالي 500 وحدة مصنفة "هدم كلي"، وهناك حركة إعمار على الأرض لكن ليست بالشكل المطلوب. 
 
وتابع: ملف إعمار الأبراج ما زال عالق وكان هناك وعد مصري بعد انتهاء العدوان بتمويل عدد من العمارات المرتفعة لإعادة اعمارها، لكننا تفاجأنا بتحويل المنحة المصرية الى منحة تطويرية للشوارع وانشاء مدن جديدة، موضحاً ن هناك 425 وحدة مصنفة "هدم كلي" من أصل 1700 وحدة سكنية هي موزعة الأبراج المدمرة. 

وذكر عبود: فيما يتعلق بإعادة إعمار برج الجلاء، نحن في مرحلة دراسة المخططات وتجهيز العطاء، ونأمل أن تكون مبادرة قطر لها ما بعدها خلال الفترة المقبلة بإعادة إعمار باقي الأبراج، معرباً عن أمله بأن تكون مبادرة قطر في إعادة اعمار برج الجلاء بداية تحريك ملف الأبراج نحو الانفراج. 
 
وتوقع خلال الفترة المقبلة صرف دفعات لنحو 200 وحدة سكنية "هدم كلي" من خلال (أونروا) وهي خطة جيدة بحيث يصل إجمالي عدد الوحدات المُعاد إعمارها 700 وحدة من أصل 1700 وحدة. 
 
وتابع: "بدأنا بالضغط على الجهات المانحة ورشحنا بعض الحالات وفق الأولويات من الحروب السابقة ولدينا 1300 وحدة، ونسعى أن تكون هناك نسبة معقولة من خلال المنح المتوفرة الحالية لتعويض المتضررين من الحروب القديمة".

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