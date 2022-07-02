(فدا): استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله مطر في سجن الدامون جريمة مكتملة الأركان





وأكد (فدا) ان السياسات الانتقامية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسيرات والأسرى هي التي أدت لاستشهاد الأسيرة مطر الموقوفة في سجن الدامون منذ تاريخ 18/12/2021، وهي من مواليد العام 1958.



وأفاد (فدا) في بيان رسمي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد اعتقلت الأسيرة سعدية مطر بزعم محاولة طعن مستوطن قرب الحرم الإبراهيمي، في حين أنها كانت في طريقها لزيارة ابنتها في نفس المنطقة والمكان، وهي أم لثمانية أبناء .



وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 230 جراء الاهمام الطبي والقتل المتعمد والمقصود.



وطالب (فدا) المجتمع الدولي والإنساني للوقوف أمام واجباتهم والتزاماتهم في وقف السياسات العدوانية الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات ، وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي والإنساني .



رام الله - دنيا الوطندان الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا جريمة استشهاد الأسيرة سعدية سالم فرج الله (مطر)، من بلدة إذنا في قضاء الخليل.