أول تعليق من (حماس) على استشهاد الأسيرة سعدية مطر
قال المتحدث باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع: إن "الاحتلال يتحمل تبعات ونتائج هذه الجريمة البشعة بحق الأسيرة المسنة سعدية مطر".
وأضاف القانوع في تصريح له اليوم السبت: "استشهاد الأسيرة المسنة سعدية مطر في سجون الاحتلال وهي أكبر الأسيرات سناً يبرهن على وحشية الاحتلال في التعامل مع الأسرى وتحديداً المرضى منهم".
وأكد أن سياسية الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الأبطال جريمة بشعة يجب أن تتوقف.
وأكمل القانوع: "هذه الجريمة يجب أن تدفع كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية للخروج عن صمتها وملاحقة قادة الاحتلال ووقف جرائمهم بحق الأسرى".
وأكمل القانوع: "هذه الجريمة يجب أن تدفع كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية للخروج عن صمتها وملاحقة قادة الاحتلال ووقف جرائمهم بحق الأسرى".
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