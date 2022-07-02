أول تعليق من (حماس) على استشهاد الأسيرة سعدية مطر

وأكد أن سياسية الإهمال الطبي التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى الأبطال جريمة بشعة يجب أن تتوقف.



وأكمل القانوع: "هذه الجريمة يجب أن تدفع كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية للخروج عن صمتها وملاحقة قادة الاحتلال ووقف جرائمهم بحق الأسرى".



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع: إن "الاحتلال يتحمل تبعات ونتائج هذه الجريمة البشعة بحق الأسيرة المسنة سعدية مطر".وأضاف القانوع في تصريح له اليوم السبت: "استشهاد الأسيرة المسنة سعدية مطر في سجون الاحتلال وهي أكبر الأسيرات سناً يبرهن على وحشية الاحتلال في التعامل مع الأسرى وتحديداً المرضى منهم".