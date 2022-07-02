شؤون فلسطينية

غزة: "الإعلام الحكومي" يوضح حقيقة أنباء تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير-الشيخ عجلين

غزة: "الإعلام الحكومي" يوضح حقيقة أنباء تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير-الشيخ عجلين
جانب من إعادة إعمار المسجد
رام الله - دنيا الوطن
كشف المكتب الإعلام الحكومي، بغزة، اليوم السبت، حقيقة أنباء تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير-الشيخ عجلين. 

وقال رئيس المكتب، سلامة معروف في تصريح نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة: إنه "لا صحة لما يتداوله البعض من تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير-الشيخ عجلين".

وأضاف: "الصورة المرفقة التقطت صباح اليوم ويوجد فيها اسم المسجد كما هو"، مهيباً بالجميع "التأكد من جهات الاختصاص قبل تداول معلومات غير صحيحة، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية".

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