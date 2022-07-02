غزة: "الإعلام الحكومي" يوضح حقيقة أنباء تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير-الشيخ عجلين

كشف المكتب الإعلام الحكومي، بغزة، اليوم السبت، حقيقة أنباء تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير-الشيخ عجلين.





وقال رئيس المكتب، سلامة معروف في تصريح نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة: إنه "لا صحة لما يتداوله البعض من تغيير اسم مسجد الشهيد خليل الوزير-الشيخ عجلين".





وأضاف: "الصورة المرفقة التقطت صباح اليوم ويوجد فيها اسم المسجد كما هو"، مهيباً بالجميع "التأكد من جهات الاختصاص قبل تداول معلومات غير صحيحة، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية".

رام الله - دنيا الوطن