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(أونروا) تكشف حقيقة وقف مساعداتها الغذائية للاجئين في القطاع الفترة المقبلة

(أونروا) تكشف حقيقة وقف مساعداتها الغذائية للاجئين في القطاع الفترة المقبلة
مساعدات غذائية من (أونروا)
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) عدنان أبو حسنة، حقيقة التحذيرات حول عدم استكمال الوكالة الأممية في تقديم مساعداتها الغذائية للاجئين في قطاع غزة مع حلول نهاية شهر تموز/ يوليو الجاري. 

وقال أبو حسنة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "وكالة (أونروا) مستمرة في تقديم مساعداتها الغذائية للاجئين الفلسطينيين في القطاع حتى اللحظة". 

وأضاف: "الوكالة الأممية ستدخل في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بوضع حرج لطالما تواجه عجزًا ماليًا قدره 72 مليون دولار، وهو ذات المبلغ المطلوب للاستمرار في برنامج مساعداتها المقدمة للاجئين". 

وأكد أبو حسنة، أن (أونروا) تبذل جهودًا كبيرة في إطار توفير المبلغ المطلوب، ولكي تستمر في تقديم مساعداتها الغذائية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

هذا وحذرت (أونروا) خلال تقرير صدر عنها الأسبوع الماضي، من أن هناك فجوة تمويلية قدرها 72 مليون دولار، قد تدفع نحو عدم استكمال تقديم المساعدات الغذائية مع نهاية شهر تموز الجاري.

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