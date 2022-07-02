(حماس): القصف الإسرائيلي على سوريا امتداد لعدوانه على شعبنا وأمتنا

رام الله - دنيا الوطناعتبر الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، اليوم السبت، هجوم الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية صباحا، "سلوكًا إجرميًا وهو إمتداد لعدوانه الذي لا يتوقف على شعبنا وأمتنا".وقال قاسم في تصريح له: إن "تصاعد العدوان الإسرائيلي على مكونات الأمة يتزامن مع سعي بعض الأطراف في المنطقة لتكوين أحلاف عسكرية مع الاحتلال، في تأكيد على إن هذا المسار يخدم فقط السياسة التوسعية لإسرائيل".وأكمل: "الاحتلال يشكل خطراً على شعبنا وأمتنا، وهو ما يجب أن يُواجه من كل القوى الحية في الأمة بشكل موحد لوضع حد لجرائمه المتصاعدة".هذا وأصيب مدنيان اثنان بينهما امرأة في قصف إسرائيلي، استهدف صباح اليوم، عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس السورية.