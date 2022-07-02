ارتفاع حالات الاغتصاب في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي

وأضافت، بأن عدد طلبات الدعم النفسي بسبب الاعتداءات الجنسية في الجيش، تضاعف العام الماضي إلى 542 طلبًا.







يأتي ذلك بعدما كشف تقرير إسرائيلي، في 21 من حزيران/يونيو الماضي، عن تسجيل ارتفاع في عدد حالات الانتحار في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأفاد التقرير بتسجيل 11 حالة انتخار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022 الجاري.

رام الله - دنيا الوطنأفدت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم السبت، بارتفاع عدد حالات الاغتصاب في صفوف قوات جيش الاحتلال، العالم الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه.وأكدت القناة زيادة التقارير عن حالات الاغتصاب في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي العام الماضي، من 22 حالة عام 2020 إلى 46 حالة عام 2021، بالإضافة لعشرات حالات التحرش أغلبها لجنود ومجندات في الخدمة الإلزامية.