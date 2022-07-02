إعلام إسرائيلي: تل أبيب تحاول الترويج لصفقة بيع أنظمة دفاع جوي للسعودية





كما سيتلقى إحاطة عن أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية وحيتس".





ومن المقرر أن يزور بايدن الشرق الأوسط في 15 من تموز/يوليو الجاري، في جولة تتضمن السعودية وإسرائيل وفلسطين.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن تل أبيب ستحاول الترويج لصفقة ضخمة، تتضمن بيع أنظمة دفاع جوي للسعودية.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، أن إسرائيل ستحاول في الأسابيع المقبلة، الترويج لصفقة ضخمة تتضمن بيع أنظمة دفاع جوي للسعودية برعاية أمريكية، في الأسابيع المقبلة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.في سياق آخر، أكد في غضون ذلك، أفادت القناة، بأنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للمنطقة، سيزور قاعدة "بالماخيم" الجوية ويلتقي بوزير الجيش، بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي.