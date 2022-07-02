"الداخلية" بغزة تنشر حصيلة المغادرين والعائدين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (26 حزيران/ يونيو وحتى 1 تموز/ يوليو 2022).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8350 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 8357 وافداً.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8151 مواطناً و147 أجنبياً، و52 من فلسطينيي الداخل.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 8182 مواطناً، و139 أجنبياً، و31 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.