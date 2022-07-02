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ليبيا.. منظمو مظاهرات "جمعة الغضب" يلوحون بالعصيان المدني

ليبيا.. منظمو مظاهرات "جمعة الغضب" يلوحون بالعصيان المدني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن منظمو المظاهرات الشبابية التي شهدتها عدة مدن ليبية أمس الجمعة، استمرارهم في الاحتجاج سلمياً حتى تحقيق أهدافهم، مؤكدين أن "صبرهم نفد"، ولوحوا بإمكانية اللجوء إلى العصيان المدني.

ووجه المنظمون الشكر إلى "كل الشباب في ربوع ليبيا" الذين "لبوا نداء الوطن"، وخرجوا من أجل "نصرة المواطن البسيط" الذي فقد "أبسط أساسياته" من كهرباء وباقي سبل العيش، مع "تردي الوضع الاقتصادي والأمني بسبب الفوضى والانقسام السياسي"، حسبما جاء في بيان لـ"تيار بالتريس الشبابي" عبر "فيسبوك".

وبحسب موقع (روسيا اليوم) فقد أكد البيان استمرار "تيار بالتريس" في مواصلة "مشوار التظاهر السلمي" إلى حين تحقيق أهدافه، وأنهم "لن يرضوا بالمساومة أو الاستغلال لتغيير مسار هذه الانتفاضة الشبابية"، كما أكدوا ‎"رفضهم القاطع محاولة تسييس تعبيرهم السلمي ومطالبهم بحقوقهم لأجل غايات سياسية".

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