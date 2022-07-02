خمسة قتلى و19 مصابًا جراء ثلاثة زلازل قوية ضربت جنوب إيران

رام الله - دنيا الوطنلقى خمسة إيرانيين، اليوم السبت، مصرعهم، فيما أُصيب 19 آخرون على الأقل بجروح، جراء ثلاثة زلازل ضربت محافظة هرمزجان جنوب إيران.ووفق مصادر إعلامية عربية، قال حاكم المحافظة مهدي دوستي، في تصريح صحفي، إن الزلازل القوية التي وقعت بقوة 6.1 و6.3 درجة بمقياس ريختر، والعشرات من الهزات الارتدادية، أسفرت عن مصرع خمسة أشخاص، وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير".وأوضح أن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها.يذكر أن ثلاثة زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 درجة ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم.