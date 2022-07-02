بايدن: لن أطلب من دول الخليج زيادة انتاج النفط



وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية طلبه من السعودية زيادة إنتاج النفط، قال إنه "لن يطلب منهم زيادة الإنتاج"، مشيرا أنه يجب على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط بشكل عام، "وليس السعوديين فقط".



وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 13 و16 يوليو الجاري، تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.



كما سيحضر بايدن بمدينة جدة السعودية في 16 يوليو الجاري قمة تضم قادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن.



رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغرض من زيارته المقبلة إلى السعودية ليس إقناع المملكة بزيادة إنتاج النفط.وصرح بايدن في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، في العاصمة الإسبانية مدريد أنه "ليس متأكدا" من مقابلة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للمملكة منتصف تموز/ يوليو الجاري.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد أشار إلى أنه سيلتقي بالملك وولي العهد في "اجتماع أكبر بكثير" لأن الاجتماع يجري "في السعودية وليس حول السعودية".