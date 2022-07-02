جنين: الاحتلال يعتقل مواطنا ويعرقل حركة تنقل المواطنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا، وكثفت من تواجدها العسكري غرب محافظة جنين.ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدي عبد الإله جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بعد أن أوقفت المركبة التي كان يستقلها قرب قرية تعنك.وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عزمي صلاح أبو حسن، وشقيقه إبراهيم، وفتشتهما، علما أنها كانت قد اعتقلت عزمي فجر أمس، وأفرجت عنه لاحقاً.هذا وكثفت تلك القوات من تواجدها العسكري في محيط قرى طورة، وفقوعة، وتعنك، والطيبة، ونصبت حاجزا عسكريا بين قريتي زبوبا ورمانة، وأوقفت المركبات، وفتشتها، واستجوبت راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.