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الصحة العراقية: 226 إصابة بالحمى النزفية من ضمنها 36 وفاة

الصحة العراقية: 226 إصابة بالحمى النزفية من ضمنها 36 وفاة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن وفاة 36 شخصًا من مجموع 226 إصابة  بالحمى النزفية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن "الوزارة سجلت في الساعات 24 الماضية حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في محافظة ذي قار". وفق موقع (روسيا اليوم).

وأضاف أن "ذلك رفع عدد الإصابات الكلي إلى 226 من ضمنها 36 حالة وفاة".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحمى النزفية تنتقل من شخص إلى آخر "نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى".

والحمى النزفية فيروس يسبب الوفاة بنسبة تتراوح بين 10 و40% من الإصابات، وهو من الأمراض المعدية المهددة للحياة، إذ يمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما ينتج عن ذلك حدوث نزيف مع إمكانية إعاقة قدرة الدم على التجلط.

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