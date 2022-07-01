بالفيديو: الأوقاف الإسلامية توثّق استمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم

وطالبت الأوقاف الإسلامية شرطة الاحتلال بنزول فريق فني مختص من الأوقاف الإسلامية لفحص ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي للمسجد الأقصى. وفق موقع (عرب 48).



وأشارت إلى أن "شرطة الاحتلال لا تزال تماطل بذلك".



وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، قد ذكر في بيان يوم 23 حزيران/ يونيو أنه يتابع "بخطورة بالغة حفريات تجريها إسرائيل في محيط المسجد الأقصى".



وأضاف أن "سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية تجريان منذ فترة حفريات مريبة وغامضة في محيط المسجد الأقصى، خصوصًا من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد، في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية".















رام الله - دنيا الوطننشرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثّق استمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم في المسجد الأقصى.وأرفقت دائرة الأوقاف الإسلامية الرسمية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صورة ومقطع فيديو لاستمرار تساقط الحجارة من أعمدة الأقصى القديم من دون معرفة الأسباب.