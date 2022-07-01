شؤون فلسطينية

المالكي يطلع نظيره الاسباني على آخر التطورات السياسية والميدانية

المالكي يطلع نظيره الاسباني على آخر التطورات السياسية والميدانية
خوسيه مانويل - رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره الاسباني خوسيه مانويل الباريس على آخر التطورات السياسية والانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في أرض دولة فلسطين المحتلة من قبل دولة الاحتلال.

وأكد المالكي خلال لقائه نظيره الإسباني، اليوم الجمعة، في قصر فيانا، ضرورة أن يطالب المجتمع الدولي، الحكومة الانتقالية الجديدة في إسرائيل بوقف الاستيطان والالتزام بكل وضوح بحل الدولتين.

وبحث الوزيران العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأبرز التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأشار المالكي إلى أن مؤتمر مدريد محطة تاريخية للشروع في العملية السلمية والتي للأسف تقوم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بجعل هذا السلام بعيد المنال بسبب سياسة خلق أمر واقع على الأرض عبر الاستيطان ومصادرة الاراضي والقتل والاعتقال التعسفي والحصار.

وأعرب المالكي عن شكره لاسبانيا على مواقفها الثابتة وخاصة فيما يخص استئناف الدعم المالي من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ما توليه فلسطين من أهمية لاستمرار العلاقات والروابط التاريخية وتعزيزها لما له من مصلحة للبلدين والشعبين الصديقين فلسطين واسبانيا.

من جهته، أكد الباريس موقف اسبانيا الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتزامها بقوة بحل الدولتين، وأن اسبانيا ستستمر بهذا الدعم في كافة المجالات المتاحة لها، وستعمل دائما منفردة او عبر شركائها من أجل دفع عملية السلام قدما.

وتخلل اللقاء بحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، عبر بحث إمكانية توقيع اتفاقيات في مجالات عديدة من التعاون المشترك خلال زيارة ينوي الوزير الباريس القيام بها إلى فلسطين قبل نهاية هذا العام، إضافة إلى دراسة امكانية دعوة اللجنة الحكومية المشتركة الاسبانية الفلسطينية للانعقاد في المستقبل القريب.

وحضر اللقاء مدير عام المغرب والمتوسط والشرق الأدنى في وزارة الخارجية الاسبانية السفير البيرتو خوسيه اوسيلاي، وعن الجانب الفلسطيني سفير دولة فلسطين لدى اسبانيا السيد حسني عبد الواحد، وسكرتير اول خلدون المصري.

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