الأحمد يُطلع رئيس الوزراء اللبناني على آخر التطورات في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف نجيب ميقاتي، في العاصمة اللبنانية بيروت.وجاء اللقاء بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن.وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، واستمرار التنسيق والتعاون بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية على كافّة الصعد.وأطلع الأحمد، ميقاتي على اعتداءات الاحتلال المستمرة على أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وخاصّة في مدينة القدس .بدوره، أكد ميقاتي وقوف الشعب اللبناني وحكومته إلى جانب الشعب الفلسطيني بقيادة ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ودعم الموقف الفلسطيني في نضاله الصلب والمتواصل حتى تحقيق وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولته المستقلة على أراضي عام 1967 وفقاً لتلك القرارات ومبادرة السلام العربية