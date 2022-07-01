البعثة الطبية المرافقة لحجاج فلسطين تتسلم أدوية من وزارة الأوقاف

رام الله - دنيا الوطنتسلمت البعثة الطبية المرافقة لبعثة الحج الفلسطينية، اليوم الجمعة، كميات من الادوية، قدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على نفقتها الخاصة.وقال وكيل وزارة الأوقاف، نائب رئيس بعثات الجح حسام أبو الرب، إن بعثة الحج احضرت كميات من مختلف انواع الادوية (مراهم، محاليل، مضادات حيوية)، وأخرى تتعلق بالاحتياجات المتعلقة بعمل العيادتين الطبيتين المخصصتين لتقديم الرعاية الطبية للحجاج.وأوضح أنه تم توفير هذه الادوية والمستلزمات بناء على تقارير من الاطباء العاملين بالعيادتين، وبالتنسيق مع مسؤول البعثة الطبية المكلف بمتابعة الاوضاع الصحية للحجاج.وأشار إلى أن كمية الأدوية التي تم احضارها اليوم تكفي لرعاية الحجاج حتى نهاية الموسم، مؤكدا استعداد وزارة الاوقاف بتوجيهات من الشيخ حاتم البكري، لتوفير اية كميات اضافية من الادوية.وطمأن أبو الرب أبناء شعبنا على أوضاع الحجاج الصحية بأنها بخير، ولفت الى أن هناك حالتين مرضيتين تم نقلهما إلى مستشفى الزاهر في مكة المكرمة لتلقي العلاج، وأن وضعهما الصحي مستقر.وأشار إلى أن بعثة الحج وبالتنسيق مع البعثة الطبية تتابع الحالتين بشكل يومي، ونأمل خروجهما خلال الايام القريبة المقبلة.وتضم البعثة الطبية لموسم الحج الحالي سبعة أطباء وستة ممرضين من وزارة الصحة وطبيب من وزارة الأوقاف، في عدة تخصصات أبرزها: الطوارئ، والطب العام، وجراحة العظام، والمسالك البولية، والقلب، والأمراض الباطنية.يشار إلى أن موسم الحج الحالي، هو الاول بعد انقطاع عامين متواصلين، بسبب جائحة (كورونا).