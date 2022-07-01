"العمل" بغزة تصدر تنويهاً للمواطنين المسجلين لتصاريح العمل بأراضي 1948



وقالت الوزارة، في تنويهٍ عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك)، إن من شروط ومعايير التفضيل الترشح لتصاريح العمل في أراضي الـ48، أن يكون العامل متزوجًا، ومسجلاً على رابط وزارة العمل ولا دخل ثابت له وغير موظف حكومي.



وأوضحت الوزارة، أن من ضمن الشروط أيضًا، أن يكون عمر المتقدم أكثر من 26 عاماً وأصغر من 60 عاماً، وألا يملك سجل تجاري حقيقي، ليس عليه أي منع قضائي.



وأفادت أن معايير التفضيل فيما يخص الموافقة على تصاريح العمل، تكمن في أن يكون المسجلين على الرابط بتاريخ قديم، مضيفةً أن كلما قل العمر زادت الفرصة.



وأضافت أن من بين المعايير أيضًا، من لديه شهادة مهنية، ومن ليس لديه شهادة أكاديمية، وأنه كلما زاد عدد الأبناء تزيد فرصة الترشح للتصاريح، ومن لم تكن الزوجة موظفة أو لها دخل، ومن لم يكن له أي عمل، ولا يتلقى مخصص مالي هو أو زوجته، ولا يمتلك سيارة.



وبيّنت الوزارة خلال التنويه، أن كل معيار من معايير التفضيل أعلاه مخصص له عدة نقاط، وحسب مجموع النقاط يتم ترتيب الأسماء المرشحة للتصاريح حسب معايير أكثر دقة.



وأوضحت من خلال مثال: أن من لديهم ٣٠ نقطة نجد عددهم ٥٠٠٠ شخص يتم ترتيبهم بمعايير أكثر تفصيلا.



ونوّهت وزارة العمل إلى أنها ستفعّل خلال الأيام القليلة المقبلة رابط مخصص للمواطنين لمعرفة حالتهم بخصوص تسجيل التصاريح وترتيبهم في الدور العام ونقاط التفضيل التي حصلوا عليها.















رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة العمل الفلسطينية بغزة، اليوم الجمعة، تنويهاً يحوي معاييروشروط التفضيل للترشح لتصاريح العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.