هيئة الأسرى: أسرى سجن النقب مصابون بفايروس آخر وليس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، أن الفايروس المنتشر في صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجن (النقب) ليس فايروس (كورونا) .وقالت الهيئة خلال تصريح صحفي، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك)، إنه "بعد المتابعة من قبل محاميي الهيئة وكادرها للأوضاع الصحية في سجن النقب، تم التأكيد على أن الفايروس المنتشر في صفوف الأسرى ليس فايروس (كورونا)".وتابعت : "نطمئن أهالي وذوي الأسرى في سجن النقب، أنهم بخير بعد انتشار فايروس في صفوفهم، ولا يوجد حالات (كورونا)".