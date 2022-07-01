تفاصيل المكالمة الأولى بين نتنياهو ولابيد بعد تولي الأخير منصبه رسمياً

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، هاتف رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد بعد توليه منصبه رسمياً.ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، تفاصيل المكالمة، حيث قال نتنياهو، "أتمنى لكم ولنا جميعاً أن تكون الأشهر الأربعة القادمة فترة هدوء أمني".ووفق ما نقلت القناة، فإن نتنياهو اقترح على لابيد أن تجري التحديثات الأمنية بينهما من خلال السكرتير العسكري.وقد سلّم رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته نفتالي بينيت، الخميس، مهامه بشكل رسمي لوزير الخارجية يائير لابيد، ليكون رئيسًا للوزراء لحين إجراء انتخابات (كنيست) المقبلة وتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.وفي وقت سابق يوم الخميس، صوت (كنيست) الإسرائيلي رسميًا على حل نفسه بشكل كامل، بموافقة 92 عضوًا إسرائيليًا لصالح قانون الحل، فيما لم يصوت أحد ضد القانون.وأعلن (كنيست) عن موعد الانتخابات المقبلة، حيث حدد الأول من تشرين الأول/نوفمبر المقبل موعدًا جديدًا للانتخابات العامة، الخامسة في إسرائيل خلال ثلاث سنوات.