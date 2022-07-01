القواسمي: نرحب بقرار الكنيسة المشيخية باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني أسامه القواسمي، بقرار الكنيسة المشيخية الأميركية باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري، وإحياء ذكرى يوم النكبة، ورفضها للإجراءات والقوانين الإسرائيلية العنصرية والتمييز في القوانين وفقا للعرق والدين.وقال القواسمي إن "هذا الموقف يكشف زيف إدعاءات إسرائيل بأنها "دولة ديمقراطية" ويفند كذب إدعاءاتها المزعومة، وأن توالي تبني مواقف وقرارات تعتبر ما تقوم به إسرائيل بالعنصرية وبنظام الأبارتايد من مؤسسات حقوقية ودينية وحزبية إنما يدلل على الفهم العميق للمجتمع الأميركي بحقيقة ما يجري على الأرض، وما يواجهه شعبنا الفلسطيني من ظلم واضطهاد وحرمان".ووجه القواسمي تحية إكبار وإجلال لجالياتنا الفلسطينية في كل أماكن تواجدهم، قائلا: إن هكذا قرارات لم تكن لتخرج لولا الجهد العظيم الذي تقوم به جاليتنا ومناصري الحق الفلسطيني في أميركا وإيصال صوت الشعب الفلسطيني لشعوب الأرض ومؤسساته.