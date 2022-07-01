إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

وأضاف أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الظهر، وأربعة آخرون بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس.





رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن بالرصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبيتا جنوبا.وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 12 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بعد أن قمعت قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية ضد الاستيطان.