الدولار يقفز مجددًا أمام الشيكل الإسرائيلي

ويشار إلى أن الارتفاع في سعر صرف الدولار يرجع لرفع البنك الفيدرالي الأمريكي في 14 من حزيران/ يونيو ما نسبته 75 نقطة أساس.















وبدأ الدولار الأمريكي ترتفع قيمته تدريجيًا أواخر الشهر المنصرم، لينطلق من خانة العشرينات إلى خانة الخمسينات وهذا ما لاحظناه مساءً.

رام الله - دنيا الوطنسجلت عملة الدولار الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، ارتفاعًا جديدًا على سعر الصرف مقابل الشيكل الإسرائيلي.وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مساء اليوم، 3.55، في ارتفاع ملحوظ على سعر صرفه هذا الصباح الذي بلغ 3.50.