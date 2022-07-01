شؤون فلسطينية

حماس تعلّق على تقرير (أوتشا) الأممي بشأن الحصار على غزة

حماس تعلّق على تقرير (أوتشا) الأممي بشأن الحصار على غزة
عبد اللطيف القانوع - الناطق باسم حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، على التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بشأن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، إننا "نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما ورد في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والذي سلّط الضوء على جريمة الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ودعوته إلى رفعه فوراً".

وتابع القانوع : "هذا التقرير يُعَدّ وثيقة أممية جديدة، تضاف إلى سلسلة الوثائق التي ترصد جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته، ما يستوجب وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني، والعمل على وضع حد لهذا الاحتلال وجرائمه، والبدء بخطوات عملية لوقف العدوان ورفع الحصار المستمر على قطاع غزة".

وأصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، تقريرًا بشأن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، دعا فيه إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة فورًا، ورفع كافة القيود التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني في القطاع وإعادة فتح وبناء المصانع التي دمرت خلال الحروب التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 15 عامًا.

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