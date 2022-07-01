شؤون فلسطينية

قلقيلية: كفر قدوم تحيي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية

قلقيلية: كفر قدوم تحيي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
أحيت بلدة كفر قدوم الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاق المقاومة الشعبية في البلدة بمسيرة حاشدة دعت اليها حركة فتح في إقليم قلقيلية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة وفعاليات المحافظة.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر ابن الخطاب بمشاركة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وواصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، ومؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونائب مفوض التعبئة والتنظيم عبد المنعم حمدان، ومحمود ولويل أمين سر إقليم قلقيلية وأعضاء من الإقليم، وممثلون عن عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية، ونشطاء المقاومة الشعبية في مختلف محافظات الوطن وأهالي البلدة.

وما أن وصلت المسيرة الى الشارع المغلق اعتدى عليها جيش الاحتلال بإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أوقع عدداً من الاصابات.

قال اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية " أتينا اليوم لنشارك بلدة كفر قدوم نضالها وصمودها وتضحياتها بدخول مسيرتها الميمونة عامها الثاني عشر بعنفوان واصرار وعزيمة لا تقهر، ونحن فخورين بما سطرته المسيرة الأسبوعية من بطولات وتحدٍ لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين"، وأكد أن خيار المقاومة الشعبية هو خيار وطني يتوافق عليه الكل الفلسطيني، ونحن مصرون على المضي قدماً بهذا الخيار حتى كنس الاحتلال عن أرضنا.

ووجه المحافظ التحية لأهالي بلدة كفر قدوم لما يقدمونه من تضحيات جسام في مواجهة إرهاب الدولة الذي يمارسه جيش الاحتلال، موجها التحية الى شهداء وجرحى ومعتقلي البلدة، وشدد على اهمية تصعيد المقاومة الشعبية ليدفع الاحتلال ثمن احتلاله، ويصبح كنسه عن أرضنا أمراً حتمياً.






أخبار ذات صلة

حماس تعلّق على تقرير (أوتشا) الأممي بشأن الحصار على غزة

حماس تعلّق على تقرير (أوتشا) الأممي بشأن الحصار على غزة

شاهد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على جنازة شقيقة أسير في الخليل

شاهد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على جنازة شقيقة أسير في الخليل

الغصين: من غير المقبول وضع أسماء بعيدة عن الشروط لتستفيد من تصاريح العمل

الغصين: من غير المقبول وضع أسماء بعيدة عن الشروط لتستفيد من تصاريح العمل

مركز حقوقي يكشف تفاصيل مقتل ثلاثة مواطنين في الخليل

مركز حقوقي يكشف تفاصيل مقتل ثلاثة مواطنين في الخليل

أهالي الضفة الغربية ينتفضون للدفاع عن أراضيهم من الاستيطان

أهالي الضفة الغربية ينتفضون للدفاع عن أراضيهم من الاستيطان

قلقيلية: إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية: إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

بالصور: وفد (باما) الطبي يغادر قطاع غزة بعد إجراءه عمليات جراحية معقدة

بالصور: وفد (باما) الطبي يغادر قطاع غزة بعد إجراءه عمليات جراحية معقدة

الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا مقابل الشيكل.. كم بلغت قيمته؟

الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا مقابل الشيكل.. كم بلغت قيمته؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أهالي الضفة الغربية ينتفضون للدفاع عن أراضيهم من الاستيطان

أهالي الضفة الغربية ينتفضون للدفاع عن أراضيهم من الاستيطان

قلقيلية: إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية: إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

بالصور: وفد (باما) الطبي يغادر قطاع غزة بعد إجراءه عمليات جراحية معقدة

بالصور: وفد (باما) الطبي يغادر قطاع غزة بعد إجراءه عمليات جراحية معقدة

أكثر من 55 ألف مصل أدوا الصلاة في الأقصى في جمعة &#34;سيجناك قلوبنا&#34;

أكثر من 55 ألف مصل أدوا الصلاة في الأقصى في جمعة "سيجناك قلوبنا"

أريحا: الاحتلال يستولي على آليات ومعدات زراعية في العوجا

أريحا: الاحتلال يستولي على آليات ومعدات زراعية في العوجا

المفوضية الأوروبية تلغي قرار التجميد غير المشروع الذي فرضته على تمويل مؤسسة الحق

المفوضية الأوروبية تلغي قرار التجميد غير المشروع الذي فرضته على تمويل مؤسسة الحق

البرلمان العربي: نطالب بإدراج القضية الفلسطينية بندًا ثابتًا على جدول أعمال &#34;عدم الانحياز&#34;

البرلمان العربي: نطالب بإدراج القضية الفلسطينية بندًا ثابتًا على جدول أعمال "عدم الانحياز"

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق غزة

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق غزة

منوعات

شاهد.. أنغام تحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 حزيران

شاهد.. أنغام تحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 حزيران

شاهد.. بعد عام من الاختفاء نجل إيمان البحر درويش يكشف حقيقة غياب والده

شاهد.. بعد عام من الاختفاء نجل إيمان البحر درويش يكشف حقيقة غياب والده

حنان ترك تدعو لهذه الخطوة الإنسانية

حنان ترك تدعو لهذه الخطوة الإنسانية

مايا دياب تصدر &#34;عيش أحلى سنين&#34; قريباً

مايا دياب تصدر "عيش أحلى سنين" قريباً

شاهد.. لمياء جمال &#34;أنا أسطورة وأحلم بالغناء مع ماجد المهندس&#34;

شاهد.. لمياء جمال "أنا أسطورة وأحلم بالغناء مع ماجد المهندس"

بعد انفصالهما.. برلنتي عامر تعلن عودتها للفنان سعد الصغير

بعد انفصالهما.. برلنتي عامر تعلن عودتها للفنان سعد الصغير

في أول ظهور لها.. آمال ماهر تكشف سبب غيابها الفترة الماضية

في أول ظهور لها.. آمال ماهر تكشف سبب غيابها الفترة الماضية

وائل كفوري يكشف عن تفاصيل قراره المفاجئ

وائل كفوري يكشف عن تفاصيل قراره المفاجئ

هذه المرة من داخل أستراليا.. آمبرد هيرد تعود مجدداً إلى القضاء بتهمة جديدة

هذه المرة من داخل أستراليا.. آمبرد هيرد تعود مجدداً إلى القضاء بتهمة جديدة

بعد سخريته من استقالة هاني شاكر.. نجيب ساويرس يقدم اعتذار للجمهور

بعد سخريته من استقالة هاني شاكر.. نجيب ساويرس يقدم اعتذار للجمهور

عربي

زعيم (طالبان) يحضر تجمعاً دينياً في العاصمة الأفغانية

زعيم (طالبان) يحضر تجمعاً دينياً في العاصمة الأفغانية

قيس سعيّد ينشر مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية

قيس سعيّد ينشر مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية

مصر: الكشف عن مفاجآت حول قاضٍ متهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

مصر: الكشف عن مفاجآت حول قاضٍ متهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية