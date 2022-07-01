قلقيلية: كفر قدوم تحيي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأحيت بلدة كفر قدوم الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاق المقاومة الشعبية في البلدة بمسيرة حاشدة دعت اليها حركة فتح في إقليم قلقيلية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة وفعاليات المحافظة.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر ابن الخطاب بمشاركة محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وواصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، ومؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونائب مفوض التعبئة والتنظيم عبد المنعم حمدان، ومحمود ولويل أمين سر إقليم قلقيلية وأعضاء من الإقليم، وممثلون عن عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية، ونشطاء المقاومة الشعبية في مختلف محافظات الوطن وأهالي البلدة.وما أن وصلت المسيرة الى الشارع المغلق اعتدى عليها جيش الاحتلال بإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع مما أوقع عدداً من الاصابات.قال اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية " أتينا اليوم لنشارك بلدة كفر قدوم نضالها وصمودها وتضحياتها بدخول مسيرتها الميمونة عامها الثاني عشر بعنفوان واصرار وعزيمة لا تقهر، ونحن فخورين بما سطرته المسيرة الأسبوعية من بطولات وتحدٍ لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين"، وأكد أن خيار المقاومة الشعبية هو خيار وطني يتوافق عليه الكل الفلسطيني، ونحن مصرون على المضي قدماً بهذا الخيار حتى كنس الاحتلال عن أرضنا.ووجه المحافظ التحية لأهالي بلدة كفر قدوم لما يقدمونه من تضحيات جسام في مواجهة إرهاب الدولة الذي يمارسه جيش الاحتلال، موجها التحية الى شهداء وجرحى ومعتقلي البلدة، وشدد على اهمية تصعيد المقاومة الشعبية ليدفع الاحتلال ثمن احتلاله، ويصبح كنسه عن أرضنا أمراً حتمياً.