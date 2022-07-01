شاهد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على جنازة شقيقة أسير في الخليل
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على موكب تشييع سيّدة فلسطينية في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
وأفادت مصادر محلية، أن اعتداء جنود الاحتلال طال موكب تشييع المواطنة نايفة الطوس، شقيقة الأسير في سجون الاحتلال محمد الطوس، المعتقل لديهم منذ العام 1985.
ويُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت بالضرب على مشيعي جنازة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في القدس المحتلة خلال شهر آيار/ مايو المُنصرم.
وطال الاعتداء حاملي نعش الراحلة أبو عاقلة ، حتى كاد يسقط أرضا فيما اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال على المشيعين بالضرب.
وطال الاعتداء حاملي نعش الراحلة أبو عاقلة ، حتى كاد يسقط أرضا فيما اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال على المشيعين بالضرب.
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