شاهد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على جنازة شقيقة أسير في الخليل





وطال الاعتداء حاملي نعش الراحلة أبو عاقلة ، حتى كاد يسقط أرضا فيما اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال على المشيعين بالضرب.













ويُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتدت بالضرب على مشيعي جنازة مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في القدس المحتلة خلال شهر آيار/ مايو المُنصرم.وطال الاعتداء حاملي نعش الراحلة أبو عاقلة ، حتى كاد يسقط أرضا فيما اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال على المشيعين بالضرب.

وأفادت مصادر محلية، أن اعتداء جنود الاحتلال طال موكب تشييع المواطنة نايفة الطوس، شقيقة الأسير في سجون الاحتلال محمد الطوس، المعتقل لديهم منذ العام 1985.