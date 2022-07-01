الغصين: من غير المقبول وضع أسماء بعيدة عن الشروط لتستفيد من تصاريح العمل

نشر وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، مساء اليوم الجمعة، رسالة توضيحية لأبناء الشعب الفلسطيني حول استطاعته التدخل في ترشيح الاسماء للعمل بالداخل، وضغط البعض في إطار تسريع حصوله على تصريح عامل.





وقال الغصين عبر حسابه على (فيس بوك): "منذ تكليفي بأمانة ومسؤولية وكيلاً لوزارة العمل، والمناشدات والمطالبات والتواصل بكافة الوسائل اتصالات ورسائل بشتى أنواعها وزيارات وانتظار على أبواب العمل والبيت وتوجه للجيران وللعائلة وللأقارب وللأصحاب وللزملاء لطلب فرص تشغيل مؤقت والآن تضاعف الأمر بطلبات ترشيح أسماء للعمل في الداخل المحتل".



وتابع :"أقول بوضوح وشفافية وصراحة مع تفهمي لحاجة ومعاناة أبناء شعبي واستحقاقهم جميعا، ولكن لا يمكن ولا يصح ومن غير المقبول أن أقوم أنا أو غيري بوضع اسم بعيداً عن الشروط والمعايير والترتيب والأهم النظام الالكتروني بعيداً عن التدخل البشري وذلك لتكون كل الأمور مرتبة بشكل يرضي الله أولاً وأخيراً ويرضي من له عقل ووعي ومنطق ممن يتابع عملنا".



وتوجه الغصين بالاعتذار لكل من تسببت لهم بالإحراج لعلاقتهم به وبالوزارة مع معارفهم، كما وأعتذر لكل من صددته ولم أستجب لطلباتهم ولن أستجيب لها.



وأكمل: "لا لأني لا أريد المساعدة ولا لأنهم لا يستحقون ولكن لأن أي استجابة تعني ظلم لآخرين لأن الكل يستحق والكل له حالته الخاصة وما نبحث عنه هو الاجتهاد في العدالة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فالحاجة كبيرة جداً لمئات الآلاف من المواطنين وما يتوفر قليل جداً جداً مقارنة بالمطلوب".



وأكد الغصين، أن أبواب وزارة العمل مفتوحة أمام كافة المؤسسات والجمعيات والجهات الرقابية والإعلامية للتأكد من إجراءاتنا وأعمالنا وكل ما نقوم به في كل وقت وحين.



وتقدم بالشكر للزملاء في وزارة العمل الذين لديهم نفس روح وقناعة تحمل المسؤولية وتحقيق العدالة ومعايير الشفافية دون محاباة لأحد، وتحملهم لأذى اتهام الناس الدائم لنا ظلماً وزوراً وجوراً، ويكفينا أن الله مطلع على أعمالنا.

رام الله - دنيا الوطن