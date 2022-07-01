شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل مقتل ثلاثة مواطنين في الخليل

مركز حقوقي يكشف تفاصيل مقتل ثلاثة مواطنين في الخليل
سيارة اسعاف تتبع للهلال
رام الله - دنيا الوطن
كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة حول مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة الخليل يوم أمس، من بينهم شقيقان. 

وقال المركز: "ضمن حالة سوء استخدام السلاح قتل ثلاثة مواطنين، بينهم شقيقان، وأصيب رابع بجروح خطيرة، مساء أمس الخميس، في إطلاق نار استهدف مركبتين في الخليل، جنوب الضفة الغربية، في اعتداءٍ سافرعلى سيادة القانون في الأرض الفلسطينية". 

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:40 مساء يوم الخميس الموافق 30/6/2022، أطلق مسلح النار من سلاح رشاش تجاه مركبة من نوع سوبارو بيضاء اللون تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية توقفت في وسط بلدة السموع في الخليل، وكان يستقلها الشقيقان إسحق محمد موسى بحيص، وصدام محمد موسى بحيص، ما أدى إلى مقتلهما بعد إصابتهما بعدة أعيرة نارية في أنحاء مختلفة من جسديهما ونقلا بسيارات مدنية إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في مدينة يطا. 

وتابع:"وبعد نحو ساعة من ذلك، أطلق مسلح النار تجاه مركبة مازدا تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية بالقرب من منطقة الولي في بلدة السموع، ما أسفر عن مقتل المواطن أحمد حسين اسحق بحيص، وإصابة شقيقه محمد حسين اسحق بحيص، وكانا داخل السيارة، بجروح خطيرة، ونقلا إلى المستشفى الأهلي في الخليل، والقتلى الثلاثة والمصاب جميعهم من سكان قرية السيميا، غربي بلدة السموع". 

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن ثلاثة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون في إطلاق نار جنوب محافظة الخليل. 

وأضاف ارزيقات أن الشرطة والأجهزة الأمنية دفعت بتعزيزات إلى المنطقة وفتحت تحقيقاً في الحادث. وأفاد الباحث الميداني للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في محافظة الخليل أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار كان على خلفية عملية ثأر، حيث سبق أن قتل شخصان وجرت عدة محاولات قتل وإطلاق نار بين أفراد من العائلة نفسها خلال الأعوام السابقة. 

وقد أسفرت الشجارات العائلية وسوء استخدام السلاح في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام الحالي عن مقتل 25 مواطناً، بينهم 11 مواطناً من الخليل. 

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح، فإنه يستنكر استخدام السلاح في الشجارات العائلية والشخصية وتكرار حوادث إطلاق النار على خلفية الثأر، مما يشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني. 

كما طالب المركز، السلطات باتخاذ خطوات جدية لوقف حالة فوضى السلاح، والعمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء استمرار جرائم القتل في الآونة الأخيرة التي حصدت أرواح عدد من المواطنين في الأرض الفلسطينية.  

أخبار ذات صلة

قلقيلية: كفر قدوم تحيي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية

قلقيلية: كفر قدوم تحيي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية

شاهد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على جنازة شقيقة أسير في الخليل

شاهد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على جنازة شقيقة أسير في الخليل

الغصين: من غير المقبول وضع أسماء بعيدة عن الشروط لتستفيد من تصاريح العمل

الغصين: من غير المقبول وضع أسماء بعيدة عن الشروط لتستفيد من تصاريح العمل

أهالي الضفة الغربية ينتفضون للدفاع عن أراضيهم من الاستيطان

أهالي الضفة الغربية ينتفضون للدفاع عن أراضيهم من الاستيطان

قلقيلية: إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية: إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

بالصور: وفد (باما) الطبي يغادر قطاع غزة بعد إجراءه عمليات جراحية معقدة

بالصور: وفد (باما) الطبي يغادر قطاع غزة بعد إجراءه عمليات جراحية معقدة

الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا مقابل الشيكل.. كم بلغت قيمته؟

الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا مقابل الشيكل.. كم بلغت قيمته؟

أكثر من 55 ألف مصل أدوا الصلاة في الأقصى في جمعة &#34;سيجناك قلوبنا&#34;

أكثر من 55 ألف مصل أدوا الصلاة في الأقصى في جمعة "سيجناك قلوبنا"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أهالي الضفة الغربية ينتفضون للدفاع عن أراضيهم من الاستيطان

أهالي الضفة الغربية ينتفضون للدفاع عن أراضيهم من الاستيطان

قلقيلية: إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية: إصابات بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

بالصور: وفد (باما) الطبي يغادر قطاع غزة بعد إجراءه عمليات جراحية معقدة

بالصور: وفد (باما) الطبي يغادر قطاع غزة بعد إجراءه عمليات جراحية معقدة

أكثر من 55 ألف مصل أدوا الصلاة في الأقصى في جمعة &#34;سيجناك قلوبنا&#34;

أكثر من 55 ألف مصل أدوا الصلاة في الأقصى في جمعة "سيجناك قلوبنا"

أريحا: الاحتلال يستولي على آليات ومعدات زراعية في العوجا

أريحا: الاحتلال يستولي على آليات ومعدات زراعية في العوجا

المفوضية الأوروبية تلغي قرار التجميد غير المشروع الذي فرضته على تمويل مؤسسة الحق

المفوضية الأوروبية تلغي قرار التجميد غير المشروع الذي فرضته على تمويل مؤسسة الحق

البرلمان العربي: نطالب بإدراج القضية الفلسطينية بندًا ثابتًا على جدول أعمال &#34;عدم الانحياز&#34;

البرلمان العربي: نطالب بإدراج القضية الفلسطينية بندًا ثابتًا على جدول أعمال "عدم الانحياز"

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق غزة

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام شرق غزة

منوعات

شاهد.. أنغام تحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 حزيران

شاهد.. أنغام تحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 حزيران

شاهد.. بعد عام من الاختفاء نجل إيمان البحر درويش يكشف حقيقة غياب والده

شاهد.. بعد عام من الاختفاء نجل إيمان البحر درويش يكشف حقيقة غياب والده

حنان ترك تدعو لهذه الخطوة الإنسانية

حنان ترك تدعو لهذه الخطوة الإنسانية

مايا دياب تصدر &#34;عيش أحلى سنين&#34; قريباً

مايا دياب تصدر "عيش أحلى سنين" قريباً

شاهد.. لمياء جمال &#34;أنا أسطورة وأحلم بالغناء مع ماجد المهندس&#34;

شاهد.. لمياء جمال "أنا أسطورة وأحلم بالغناء مع ماجد المهندس"

بعد انفصالهما.. برلنتي عامر تعلن عودتها للفنان سعد الصغير

بعد انفصالهما.. برلنتي عامر تعلن عودتها للفنان سعد الصغير

في أول ظهور لها.. آمال ماهر تكشف سبب غيابها الفترة الماضية

في أول ظهور لها.. آمال ماهر تكشف سبب غيابها الفترة الماضية

وائل كفوري يكشف عن تفاصيل قراره المفاجئ

وائل كفوري يكشف عن تفاصيل قراره المفاجئ

هذه المرة من داخل أستراليا.. آمبرد هيرد تعود مجدداً إلى القضاء بتهمة جديدة

هذه المرة من داخل أستراليا.. آمبرد هيرد تعود مجدداً إلى القضاء بتهمة جديدة

بعد سخريته من استقالة هاني شاكر.. نجيب ساويرس يقدم اعتذار للجمهور

بعد سخريته من استقالة هاني شاكر.. نجيب ساويرس يقدم اعتذار للجمهور

عربي

زعيم (طالبان) يحضر تجمعاً دينياً في العاصمة الأفغانية

زعيم (طالبان) يحضر تجمعاً دينياً في العاصمة الأفغانية

قيس سعيّد ينشر مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية

قيس سعيّد ينشر مسودة الدستور الجديد في الجريدة الرسمية

مصر: الكشف عن مفاجآت حول قاضٍ متهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

مصر: الكشف عن مفاجآت حول قاضٍ متهم بقتل الإعلامية شيماء جمال

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية

الأمم المتحدة: انتهاء مفاوضات جنيف دون اتفاق حول الانتخابات الليبية