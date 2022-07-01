أهالي الضفة الغربية ينتفضون للدفاع عن أراضيهم من الاستيطان

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، ظهر اليوم الجمعة، بين الأهالي وقوات الاحتلال التي قمعت فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.ففي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس بعد خروج المسيرة الأسبوعية المناهضة لإقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية على الجبل.وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.واندلعت مواجهات أخرى في قرية قريوت جنوب شرق نابلس، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه أراضي قريوت وهم في صلاة الجمعة، ما أدى لاشتعال النيران في أراضي القرية.وأفاد الناشط بشار القريوتي أن جيش الاحتلال استغل وجود المواطنين في المساجد، وقام بإشعال النيران في الأراضي بدون أي وجود من أهالي قريوت، مشيرا إلى أن الاحتلال يعمد لتوتير الأوضاع وزيادة الأحداث في المنطقة.وانطلقت مسيرة بعد أداء صلاة الجمعة وسط بلدة بيت دجن شرق نابلس، وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.وأفادت جمعية الإغاثة الطبية إن طواقمها في بيت دجن تعاملت مع 12 إصابة بالاختناق بالغاز السام، وقدموا لهم علاجا ميدانيا.وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال شارع نابلس جنين بشكل كامل، وسط انشار مكثف لآلياتها وجنودها في عدة نقاط من الشارع.وفي قلقيلية، قمعت قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المركية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، والتي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب في الذكرى الـ11 لانطلاق المسيرة الأسبوعية.وأفادت مصادر طبية بإصابة 12 مواطنا بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام.